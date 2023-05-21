Начало «кинжальной» охоты: как ВС РФ поразили гиперзвуковой ракетой американский Patriot в Киеве

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Президент Украины Владимир Зеленский поспешил отчитаться о сбитых российских гиперзвуковых ракетах «Кинжал», но просчитался - Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу его поправил.

«Мы не запускали столько "Кинжалов", сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями. Причем количество этих "украинских перехватов" - а кто там действительно управляет американскими комплексами, еще большой вопрос - в три раза больше, чем мы пускаем. Да и с типом ракет они все время ошибаются. Потому и не попадают», - сказал глава Минобороны России.

Ракеты «Кинжал», запущенные с истребителей Миг-31, обладают способностью маневрировать, комплекс оснащен модулями радиоэлектронной борьбы и сбрасываемыми ложными целями. Еще 6 лет назад все это казалось западным экспертам невозможным. Но в 2018 году про «Кинжал» в послании Федеральному собранию рассказал президент Владимир Путин. А глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что эти ракеты способны превращать все существующие системы ПВО и ПРО в «дырявый зонтик».

Уничтожение первого зенитного ракетного комплекса Patriot - знаковое событие для российской армии. Впервые американская установка поражена ударом с воздуха. Для гарантированного поражения Patriot под Киевом было запущено большое количество крылатых ракет и дронов-камикадзе: наверняка, они использовались как ложные цели.

Суровые игры с Patriot - это бесценный опыт борьбы с основными американскими системами ПВО-ПРО. На видео, опубликованном в Сети, видно, как зенитчики выпускают ракету за ракетой. Однако они в темной киевской ночи так ни с кем и не встречаются. И закончилось все вспышкой на земле, после которой уже никто ни откуда не вылетал.

«Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киев поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США», - подтвердил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Здесь проявились несколько недостатков ЗРК Patriot. В первую очередь, у них есть возможности обнаружения целей, которые летят со скоростью свыше двух с половиной чисел Маха, но нет возможности их перехвата. Кроме того, время развертывания или свертывания комплекса составляет около 30 минут. Это не наши комплексы С-300, которые могут за минуты развернуться, поразить цель и уйти от ответной атаки. То есть расчет ЗРК Patriot видел приближающуюся гиперзвуковую цель, однако ничего с этим поделать не смог. Всего же, по данным Минобороны России, в Киеве был уничтожен дивизион комплекса Patriot.

Конечно, операция по уничтожению комплекса Patriot еще долго будет иметь гриф особой секретности. Можно только предположить, как она развивалась. В первую очередь, хорошо сработала разведка, которой нужно было установить, в каком именно квадрате находится этот ЗРК, определить площадку, где была развернута станция обнаружения и пусковые установки.

По военным объектам в Киевском районе последние дни велись масштабные удары как крылатыми ракетами, так и ударными дронами «Герань». Напомним, ранее Киев практически не подвергался воздушным ударам. Благодаря этим налетам российские военные сумели вычислить место, откуда ведет стрельбу американский комплекс. Возможно, также пришло дополнительное подтверждение, что называется, с земли - СБУ вышла на след киевских блогеров, которые показывали этот ночной воздушный на своих страницах в соцсетях. Возможно, украинские спецслужбы посчитали, что подозреваемые выступили в качестве объективного контроля. Больше всего в Сети лайкали извинение украинской певицы Инны Вороновой.

«Сделала без злого умысла. На данный момент представителями Службы безопасности Украины со мной проведена профилактическая беседа. И мне четко разъяснены негативные последствия моего необдуманного поступка. Свою вину признаю полностью. Прошу прощение у украинского народа и обязуюсь такого больше не повторять», - сказала Воронова.

Поклонники певицы надеются, что ее простят. В Киеве старались не светить американский комплекс, то есть не включать активный режим, а работать только в том случае, если в небе находится самолет дальнего радиолокационного обнаружения типа AWACS и подсвечивает цели.

После того, как все объективные данные о нахождении Patriot получены и проверены, в воздух поднимается истребитель МиГ-31К, несущий комплекс «Кинжал». Явными признаками того, что американский ЗРК был уничтожен, является, к примеру, резкое падение акций компании Raytheon, которая является производителем комплексов. Видимо, инвесторы все-таки не поверили заявлениям Пентагона, а приняли версию российских военных.

Сейчас, по некоторым данным, на Украине находятся еще два ЗРК Patriot. Наверняка, на них также началась «кинжальная» охота. Еще в 90-х годах наши военные просчитывали возможности поражения таких комплексов. Так вот, для этого нужно планировать целую воздушную операцию, в которой участвовало несколько групп самолетов. Сейчас благодаря гиперзвуку задача намного упростилась. Тем временем на украинских торговых онлайн-площадках появились в продаже обломки системы Patriot. Куски искореженного метала можно приобрести за несколько тысяч гривен. Продавцы пишут, что эти сувениры найдены в степях Оклахомы.