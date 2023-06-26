В МИД РФ назвали планы Киева по вывозу ценностей Киево-Печерской лавры вопиющим актом

Мария Захарова заявила, что речь идет о лишении всего мирового Православия его религиозного, культурного и исторического достояния.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала сообщения Службы внешней разведки РФ о подготовке киевским режимом к проведению операции по «эвакуации» за границу христианских ценностей Киево-Печерской лавры, включая хранимые там мощи православных святых.

«Подобный вопиющий акт - это очередной пример преступного курса Зеленского на разрушение традиционных основ украинского общества, на подрыв общих для наших народов вековых духовных скреп», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

По словам дипломата, речь идет о лишении всего мирового Православия его религиозного, культурного и исторического достояния.

Захарова отметила, что, в отличие от украинских националистов, которые системно используют религиозные и культурные объекты в военных целях, военнослужащие ВС РФ предпринимают все возможные шаги для недопущения нарушений обязательств России по конвенциям ЮНЕСКО, которые направлены на защиту культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, а также запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности.

Ранее настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах протоиерей Андрей Новиков заявил, что вывоз христианских ценностей и святых мощей из Лавры станет огромной потерей, актом кощунства, вандализма и духовной расправы. По его словам, этот шаг станет для Русской православной церкви надругательством над верой и святынями.