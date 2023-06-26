Протоиерей Новиков назвал духовной расправой планы Киева и ЕС вывезти святыни из Лавры

Этот шаг станет для Русской православной церкви надругательством над верой и святынями, отмечает Андрей Новиков.

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Вывоз христианских ценностей и святых мощей из Киево-Печерской лавры станет огромной потерей, актом кощунства, вандализма и духовной расправы. Об этом в беседе со «Звездой» заявил настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах протоиерей Андрей Новиков.

«Это акт кощунства, вандализма и духовной расправы над Киевом, который несмотря на то, кто бы сейчас ни находился у власти, является колыбелью нашего Крещения и одной из главных духовных святынь Руси», - сказал он.

По словам Новикова, этот шаг станет для Русской православной церкви надругательством над верой и святынями.

«Со стороны тех людей, которые ведут эту войну на Западе и их пособников в украинской власти, попытка десокрализировать пространство Святой Руси... Ударить по святыне, осквернить, разорить святое место... чтобы демотивировать нас, чтобы подорвать наши духовные силы», - добавил настоятель храма.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что из Киево-Печерской лавры будут вывозить христианские ценности и святые мощи - к такой договоренности пришли Киев и ЮНЕСКО.

«Если это вывезено за территорию Киево-Печерской лавры - все, считайте, что этого нет. Забрано, уничтожено навсегда. То, что они будут находиться в Ватикане, это ничем не лучше, если они будут находиться в музеях», - отметил Новиков.

По данным СВР, святыни хотят передать музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом «спасения от российских ракетных ударов», причем их возврат впоследствии не планируется.