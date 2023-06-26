В Липецкой области восстанавливают дороги после событий 24 июня
Накануне сообщалось, что в регионе возобновлено автобусное сообщение по всем направлениям.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
В Липецкой области восстанавливают дороги после событий 24 июня, соответствующие кадры оказались в распоряжении «Звезды».
Накануне, 25 июня, утром сообщалось, что в регионе удалось возобновить автобусное сообщение по всем направлениям.
Напомним, в минувшую субботу в Липецкой области приостанавливалось движение по части дорог, на некоторых участках дорожное полотно намеренно повреждали, чтобы остановить проезд техники.
Ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в настоящий момент соответствующие структуры нашей страны разбираются, задействовались ли западные разведывательные службы в ситуации 24 июня.