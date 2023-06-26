Лавров: в РФ разбираются, были ли задействованы разведслужбы Запада в ситуации 24 июня
В России соответствующие структуры уже разбираются, были ли задействованы западные службы в ситуации, произошедшей в субботу, 24 июня. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с RT.
«Я работаю в ведомстве, которое не занимается сбором доказательств совершаемых противоправных действий, но у нас есть такие структуры, и, уверяю вас, они уже в этом разбираются», - сказал он.
Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства отреагировал на сообщения западных СМИ, заявив, что американская разведка могла не рассказывать о подготовке мятежа в надежде на то, что запланированное удастся осуществить.
Кроме того, Лавров рассказал, что утром 24 июня белорусский президент Александр Лукашенко предложил российскому лидеру Владимиру Путину постараться разрешить ситуацию миром.