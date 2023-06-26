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Лавров заявил, что посол США в РФ передавала сигналы о непричастности Вашингтона к попытке мятежа

Максим Крюков
17:17 26.06.2023
По словам главы МИД РФ, сигналы американского дипломата заключались в том, что США надеются, что ядерное оружие будет в порядке и американские дипломаты не пострадают.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Bulkin Sergey, news.ru, GlobalLookPress
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Посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Линн Трейси передавала сигналы российским представителям о том, что американские власти не имеют отношения к попытке вооруженного мятежа. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сигналы эти, наверное, не секретные, они заключались прежде всего в том, что США тут ни при чем, что Соединенные Штаты очень надеются, что ядерное оружие будет в порядке, что американские дипломаты не пострадают», - сказал он в интервью RT.

Помимо этого, министр заявил, что в России соответствующие структуры уже разбираются, были ли задействованы западные службы в ситуации, произошедшей 24 июня. По его словам, разведка Соединенных Штатов могла не раскрывать данные о подготовке мятежа в надежде на то, что запланированное удастся реализовать.

Глава МИД РФ также рассказал, как президент Белоруссии Александр Лукашенко во время телефонного разговора утром 24 июня предложил российскому лидеру Владимиру Путину помочь разрешить миром ситуацию с попыткой вооруженного мятежа. Как отметил Лавров, если бы отряды мятежников продолжили движение на Москву, неизбежно произошло бы кровопролитие.

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