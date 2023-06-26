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Дания на два года раньше обновит свои истребители на F-35, чтобы передать F-16 Украине

Тимур Шерзад
16:14 26.06.2023
Предполагается, что Дания заменит F-16 на F-35 к 2025 году вместо 2027-го.
Дания на два года раньше обновит свои истребители на F-35, чтобы передать F-16 Украине
© Фото: Staff Sgt. Alexander Cook, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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ВВС Дании заменят свои истребители F-16 на новые F-35 на два года раньше, чем предполагалось - к 2025 году, а не к 2027-му. Это будет сделано для того, чтобы как можно раньше отдать имеющиеся F-16 Украине. 

«Мы можем ввести F-35 в эксплуатацию раньше, чем планировалось. И поэтому мы сейчас находимся в ситуации, когда самолеты F-16 могут быть списаны раньше», - заявил заместитель главы Минобороны Дании Троелс Лунд Поульсен.

Кроме этого, он добавил, что украинским пилотам придется пройти курс обучения по управлению F-16, на это потребуется от шести до восьми месяцев. Из этого выходит, что истребители пробудут в Дании как минимум до 2024 года. 

Ранее сообщалось, что Дания и Голландия оплатят поставку Украине 14 танков Leopard 2.

А министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия имеет возможности для реакции на идею Нидерландов и Дании обучить украинцев полетам на F-16.

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