Handelsblatt: Дания и Нидерланды оплатят поставку Украине 14 танков Leopard 2

Первые из этих машин планируется передать Киеву в январе 2024 года.

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Дания и Нидерланды профинансировали покупку 14 боевых танков Leopard 2 для Украины, сообщает Handelsblatt со ссылкой на источник в кругах НАТО. Боевые машины будут поставлены немецкой компанией Rheinmetall.

По информации издания, контракты на новую поставку уже заключены. Две страны предоставили «трехзначную миллионную сумму». В подготовке соглашения также участвовало правительство Германии, которое должно дать согласие на экспорт военной техники.

Первые из этих танков планируется передать Киеву в январе 2024 года. По словам человека, знакомого с процессом, все 14 машин должны были быть переданы до конца будущего года. К тому времени Rheinmetall переоборудовала Leopard 2 с обозначением типа A4, который оружейная компания получила со складов разных стран-пользователей.

Издание отмечает, что Rheinmetall становится ключевым поставщиком для украинской армии. Помимо Leopard 1 и Leopard 2 компания поставляет в Киев боевые машины пехоты Marder и боеприпасы к ним. Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер также договорился с Киевом о производстве в стране танков и боеприпасов.

Ранее Bild сообщила о том, что Швейцария намерена продать Германии 25 списанных Leopard 2. После модернизации их также планируется передать Киеву.