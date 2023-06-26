Путин продлил ответные меры России на потолок цен на нефть

В конце 2022 года президент своим указом запретил поставки российских нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах предусмотрено использование потолка цен, введенного недружественными странами.

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Президент России Владимир Путин до конца текущего года продлил ответные меры Москвы на введенный недружественными странами потолок цен на российские нефть и нефтепродукты.

Соответствующий указ был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что в конце прошлого года глава государства своим указом запретил поставки российского черного золота иностранным лицам, если в контрактах предусматривается установление предельной стоимости. Тогда документ вступил в силу с февраля.

В начале февраля сообщалось, что постпреды Европейского союза одобрили потолок цен на российские нефтепродукты на уровне 100 долларов за баррель.