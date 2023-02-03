Постпреды ЕС одобрили потолки цен на российские нефтепродукты на уровне 100 долларов за баррель

Потолок будет введен на уровне в 100 долларов за баррель на нефтепродукты, торгующиеся с премией, и 45 долларов за баррель на торгующиеся со скидкой.

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Постоянные представители Европейского союза согласовали ценовой потолок на нефтепродукты из России. Отмечается, что эмбарго будет введено на уровне в 100 долларов за баррель на нефтепродукты, торгующиеся с премией, и 45 долларов за баррель на торгующиеся со скидкой.

«Постпреды ЕС сегодня одобрили потолки цен на нефтепродукты перед окончательным утверждением Советом ЕС», - говорится в сообщении шведского председательства в Совете ЕС в Twitter.

Напомним, в конце января газета Bloomberg сообщила, что Евросоюз может ввести лимит цен на российское дизельное топливо на уровне 100 долларов за баррель. В материале также было указано, что в Европейском союзе обсуждается возможность установления лимита цен на мазут, торгующийся со скидкой, на уровне 45 долларов за баррель.