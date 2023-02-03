Постпреды ЕС одобрили потолки цен на российские нефтепродукты на уровне 100 долларов за баррель
Постоянные представители Европейского союза согласовали ценовой потолок на нефтепродукты из России. Отмечается, что эмбарго будет введено на уровне в 100 долларов за баррель на нефтепродукты, торгующиеся с премией, и 45 долларов за баррель на торгующиеся со скидкой.
«Постпреды ЕС сегодня одобрили потолки цен на нефтепродукты перед окончательным утверждением Советом ЕС», - говорится в сообщении шведского председательства в Совете ЕС в Twitter.
Напомним, в конце января газета Bloomberg сообщила, что Евросоюз может ввести лимит цен на российское дизельное топливо на уровне 100 долларов за баррель. В материале также было указано, что в Европейском союзе обсуждается возможность установления лимита цен на мазут, торгующийся со скидкой, на уровне 45 долларов за баррель.