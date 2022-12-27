Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть

Запрещаются поставки иностранным юридическим и физически лицам при условии, что в контрактах предусмотрено введение потолка цен.

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Президент Владимир Путин утвердил ответные меры на введение потолка цен на российскую нефть. Во вторник глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно документу, запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физически лицам при условии, что в контрактах на эти поставки предусмотрено введение потолка цен.

Поставки тем, кто ввел ограничение стоимости, будут возможны только на основании спецрешения Владимира Путина. Осуществлять мониторинг соблюдения указа президента будет Министерство энергетики России.

Напомним, в начале месяца начало действовать эмбарго на поставку нефти из России по морю в Евросоюз. Также государства ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть - 60 долларов за баррель.