В Египте обрушился 13-этажный дом

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В египетском городе Александрия произошло обрушение жилой многоэтажки на улице Халил Хамада. Об этом пишет местная газета Youm7.

Дом, высота которого составляет 13 этажей, находился в Сиди-Бешре, в районе Аль-Монтаза. В результате крушения строения были повреждены несколько автомобилей, стоящих неподалеку от дома. Под завалами остались посетители супермаркета.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники службы безопасности, силы гражданской защиты и врачи. Высотка использовалась для поквартирной сдачи в аренду в летний сезон.

Информации о россиянах в рухнувшем доме в Александрии не поступало, сообщили «Звезде» в генконсульстве.

Накануне стало известно, что в Королеве загорелась жилая башня. Пламя охватило минимум две квартиры на 14-м и 15-м этажах. Чтобы спастись, жителям дома пришлось выпрыгивать из окон. В подмосковной прокуратуре сообщили, что причиной крупного пожара мог стать поджог. По данным Telegram-канала «112», пожар намеренно устроил жилец, который поссорился с женой.