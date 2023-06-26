Причиной пожара в жилом доме в Королеве, где погибли два человека, мог стать поджог

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

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Причиной крупного пожара в многоэтажном доме в Королеве мог стать поджог, сообщает прокуратура Московской области. Ранее сообщалось, что в результате погибли два человека, в том числе пожарный.

Чтобы установить точную причину пожара, специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу.

По данным 112, пожар намеренно устроил жилец, который поссорился с женой. Телеграм-канал сообщил, что этой семейной паре удалось спастись. Погиб мужчина из соседней квартиры и сотрудник МЧС, который пытался его спасти.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщает ГСУ СК России по Московской области. Тела погибших найдены на козырьке подъезда. По предварительным данным, пожарный пытался спасти мужчину, переводя его на балкон соседней квартиры, но оба сорвались и упали вниз.

Пожар произошел вечером 25 июня в квартире на 14 этаже многоквартирного жилого дома на улице Пионерской. Некоторым жильцам приходилось выпрыгивать из окон, чтобы спастись. По информации ГУ МЧС России по Московской области, эвакуированы 10 человек.