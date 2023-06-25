В стране и мире В Королеве загорелся жилой многоэтажный дом, люди выпрыгивают из окон Анастасия Бобылева На Пионерской улице загорелась жилая башня, пламя охватило минимум две квартиры. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: На Пионерской улице в Королеве загорелась жилая башня. Пламя охватило минимум две квартиры на 14 и 15 этаже. «Звезда» опубликовала кадры пожара. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Чтобы спастись, людям пришлось выпрыгивать из окон. Точной информации о погибших и пострадавших пока нет. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Ранее в Свердловской области произошел пожар. Загорелась крыша пятиэтажного дома, общая площадь распространения огня составила 450 квадратных метров. Экспертное мнение и аналитика