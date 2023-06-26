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МО РФ сообщило об ударе высокоточным оружием по складам артиллерийских боеприпасов с Запада

14:49 26.06.2023
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что цели удара были достигнуты, удалось поразить все назначенные объекты.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило о групповом ударе высокоточным оружием по складам противника. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран», - сказал представитель российского оборонного ведомства.

По словам Конашенкова, в результате ночного удара все назначенные объекты поражены.

Представитель Минобороны доложил и о попытках киевских формирований наступать на трех направлениях. Речь идет о Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Российские военнослужащие успешно отражают атаки, а украинские боевики несут потери в живой силе и военной технике.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры подготовки бойцов, подписавших первый контракт, в Хабаровском крае.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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