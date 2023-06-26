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Минобороны России сообщило об отражении семи атак противника за сутки

14:55 26.06.2023
Неприятель безуспешно атаковал на Донецком, Запорожском и Южно-Донецком направлениях.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России заявило об успешном отражении семи атак неприятеля за сутки. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Две безуспешные украинские атаки были предприняты на Донецком направлении, они произошли в районе населенного пункта Спорное на территории ДНР. Враг потерял в них до 195 боевиков, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей и две САУ Paladin американского производства. 

Еще четыре атаки провел противник на Южно-Донецком направлении, все они были отбиты российскими войсками. Это произошло в районе Времевского выступа у Ровнополя на территории ДНР. 

И еще одну атаку отразили российские военные на Запорожском направлении. Враг пытался прорваться в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. 

Также Конашенков заявил об ударе высокоточным оружием по складам артиллерийских боеприпасов с Запада.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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