Военнослужащие осваивают гранатометы, пулеметы и снайперские винтовки. Тренировки проходят на полигоне в Хабаровском крае.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские бойцы, заключившие первые контракты, оттачивают навыки стрельбы. Кадры тренировок на полигоне Князе-Волконский в Хабаровском крае показала пресс-служба Восточного военного округа.

Занятия проводят опытные инструкторы. Все действия тщательно прорабатываются до полного усвоения навыков. Занятия ведутся в интенсивном режиме, на обучение не жалеют ни сил, ни боеприпасов. Военнослужащие сильно замотивированы и хотят как можно быстрее закрепить навыки.

Молодые люди обучаются стрельбе из снайперских винтовок СВД, подствольных гранатометов, ручных гранатометов РПГ-7В, крупнокалиберного станкового пулемета «Утес». Огонь ведется как с места, так и в движении. Военнослужащие передвигаются скрытно, для этого используют неровности местности, фрагменты зданий и другие укрытия.

После того как бойцы пройдут одиночную подготовку, они приступят к боевому слаживанию в составе мотострелковых подразделений.

Между тем в пресс-центре российской группировки «Восток» сегодня сообщили, что российские военные отразили две атаки киевских формирований на Запорожском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.