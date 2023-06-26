Убийца «колбасного короля» Мавриди слушал приговор, закрыв лицо черной папкой

Ему дали 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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В понедельник Московский областной суд за убийство «колбасного короля» Владимира Маругова и похищение адвоката приговорил к 20 годам лишения свободы Александра Мавриди. Во время оглашения приговора Мавриди закрыл лицо черной папкой.

Отбывать наказание злоумышленник будет в колонии строгого режима. Кроме того, к различным срокам приговорили и сообщников Мавриди. Им дали от 6,5 до 13 лет лишения свободы в колонии общего и строгого режима.

Напомним, в августе 2021 года Мавриди с еще несколькими заключенными сбежал из ИВС в Истре. Позже его задержали благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Также Мавриди пытался прикинуться невменяемым. Он получил литературу о психических заболеваниях, которые пытался использовать во время судебных экспертиз.