Убийца «колбасного короля» Мавриди слушал приговор, закрыв лицо черной папкой
Ему дали 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
В понедельник Московский областной суд за убийство «колбасного короля» Владимира Маругова и похищение адвоката приговорил к 20 годам лишения свободы Александра Мавриди. Во время оглашения приговора Мавриди закрыл лицо черной папкой.
Отбывать наказание злоумышленник будет в колонии строгого режима. Кроме того, к различным срокам приговорили и сообщников Мавриди. Им дали от 6,5 до 13 лет лишения свободы в колонии общего и строгого режима.
Напомним, в августе 2021 года Мавриди с еще несколькими заключенными сбежал из ИВС в Истре. Позже его задержали благодаря записям с камер видеонаблюдения.
Также Мавриди пытался прикинуться невменяемым. Он получил литературу о психических заболеваниях, которые пытался использовать во время судебных экспертиз.