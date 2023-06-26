Суд приговорил убийцу «колбасного короля» Мавриди к 20 годам колонии

Его сообщники получили разные сроки лишения свободы - от 6,5 до 13 лет.

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Убившего «колбасного короля» Александра Мавриди приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Речь идет об убийстве владельца заводов «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова.

«Приговором Московского областного суда Мавриди назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», - говорится в сообщении СК.

Кроме того, его сообщников приговорили к разным срокам лишения свободы - от 6,5 до 13 лет с отбыванием в колонии общего и строгого режима.

Напомним, по данным следствия, Мавриди, а также Павел Ахметов 1 ноября 2020 года ворвались на дачу предпринимателя, он был убит из арбалета. Женщину, которая была вместе с бизнесменом, связали, однако она смогла сбежать к соседям и вызвать полицию.