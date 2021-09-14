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Сбежавшего из ИВС в Истре Мавриди задержали при помощи камер видеонаблюдения

Алена Миронова
12:37 14.09.2021
Ранее в МВД сообщили о том, что Мавриди обнаружили в московском районе Митино на Дубравной улице.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: СК РФ
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Александра Мавриди, сбежавшего в августе из ИВС в Истре, задержали в Москве по камерам видеонаблюдения, а также благодаря системе распознавания лиц.

«Александр Мавриди был замечен в одном из магазинов на Дубравной улице», - передает ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Как отмечается, при задержании Мавриди пытался оказать сопротивление, однако был обезврежен. 

Мавриди признался в содеянном и рассказал обо всех обстоятельствах побега. Как он отметил, скрывался он на территориях Москвы и Московской области. В ходе обыска у него были изъяты 3 000 долларов, 1 350 евро, а также 70 тысяч рублей.

Мавриди повторно направили в изолятор временного содержания.

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