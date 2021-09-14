Сбежавшего из ИВС в Истре Мавриди задержали при помощи камер видеонаблюдения

Александра Мавриди, сбежавшего в августе из ИВС в Истре, задержали в Москве по камерам видеонаблюдения, а также благодаря системе распознавания лиц.

«Александр Мавриди был замечен в одном из магазинов на Дубравной улице», - передает ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Как отмечается, при задержании Мавриди пытался оказать сопротивление, однако был обезврежен.

Мавриди признался в содеянном и рассказал обо всех обстоятельствах побега. Как он отметил, скрывался он на территориях Москвы и Московской области. В ходе обыска у него были изъяты 3 000 долларов, 1 350 евро, а также 70 тысяч рублей.

Мавриди повторно направили в изолятор временного содержания.