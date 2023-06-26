Для «Троицы» Рублева в центре имени Грабаря подготовили помещение с климат-контролем

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Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря готов к приему иконы «Святая Троица». Для нее подготовили специальное помещение с климат-контролем, техническими средствами охраны и газовой системой пожаротушения. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова.

По ее словам, решения по вопросам восстановления иконы примут после оценки экспертами. К консервационно-реставрационным мероприятиям привлекут специалистов центра имени И.Э. Грабаря и представителей других организаций.

В данный момент икона находится в храме Христа Спасителя. Ранее в Министерстве культуры отметили удовлетворительные условия для хранения реликвии. За образом следят эксперты Третьяковской галереи.

В Московском патриархате сообщили, что икона останется в храме Христа Спасителя до праздника памяти преподобного Сергия Радонежского 18 июля. Ее открыли для молитвенного поклонения в храме Христа Спасителя в праздник Троицы 4 июня. Образ хранится в специальной капсуле.