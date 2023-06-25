Глава Венесуэлы Мадуро заявил, что Россия и Путин победили мятежников

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Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро заявил, что российский президент и страна победили мятежников. Он сказал, что выражает «полную поддержку президенту Владимиру Путину - брату Венесуэлы».

Его слова прозвучали во время торжеств по случаю 202-ой годовщины битвы при Карабобо. Тогда армии Испании было нанесено поражение, которое стало началом полному освобождению Венесуэлы от ее господства. Слова лидера Венесуэлы прозвучали в эфире телеканала Venezolana de Television.

«Хочу передать с поля битвы Карабобо - колыбели южноамериканской свободы - наши объятья солидарности и поддержки президенту РФ Владимиру Путину, который противостоял попытке предательства и попытке развязать гражданскую войну. В этот час он остается вместе с Россией победителем», - выступил Мадуро перед народом Венесуэлы в субботу.

Вечером 24 июня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что ситуацию с ЧВК «Вагнер» удалось урегулировать без дальнейших потерь. Была достигнута договоренность о возвращении бойцов ЧВК в свои лагеря.

После этого губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о выходе колонны ЧВК «Вагнер» из Ростова. Он сообщил, что «Вагнер» направилась в свои полевые лагеря и поблагодарил всех, кто обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения.