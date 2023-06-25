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Опубликованы кадры с места взрыва автомобиля на западе Москвы

Анастасия Бобылева
22:53 25.06.2023
В автомобиле взорвался один из трех газовых баллонов, вследствие чего он перевернулся на крышу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Опубликованы кадры автомобиля, взорвавшегося на Фестивальной улице в Москве. На видео можно заметить сильные повреждения, полученные автомобилем - от взрыва он перевернулся на крышу, также у него смят капот и отсутствует одно заднее колесо.

Как сообщили в МЧС, в одном из газовых баллонов произошла разгерметизация, что и стало причиной его взрыва. По имеющимся данным, водителя на момент инцидента в автомобиле не было.

По одной из версий, один человек пострадал в результате произошедшего, также были повреждены соседние машины.

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