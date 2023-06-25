В МЧС назвали причину взрыва автомобиля на Фестивальной улице в Москве
В салоне взорвавшегося автомобиля не было водителя.
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МЧС России пояснило, почему взорвался автомобиль на Фестивальной улице в Москве. В ведомстве рассказали, что в машине было три газовых баллона, в одном из которых произошла разгерметизация.
«По прибытии на место вызова пожарно-спасательных подразделений выявлено, что произошел хлопок в легковом автомобиле вследствие разгерметизации одного из газовых баллонов», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Также в МЧС рассказали, что в салоне автомобиля никого не было.
Ранее сообщалось о том, что на Фестивальной улице взорвался автомобиль. Он перевернулся на крышу, в результате инцидента были повреждены соседние машины.