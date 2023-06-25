Имеются ли пострадавшие, пока точно не известно.

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В Москве на Фестивальной улице взорвалась машина. По данным МЧС России, причиной инцидента стала разгерметизация газового баллона.

В результате взрыва автомобиль был перевернут на крышу, пострадали соседние машины. По одной из версий, есть пострадавший. Официального подтверждения этой информации нет.

На место прибыли экстренные службы.

Ранее в Дагестане автобус столкнулся с легковой машиной и грузовиком. В результате аварии погибли восемь человек.