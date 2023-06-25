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Правительство Москвы разъяснило правила функционирования организаций и ИП в нерабочий день

Анастасия Бобылева
20:50 25.06.2023
Собянин объявил понедельник 26 июня нерабочим днем, однако органы власти, предприятия непрерывного цикла и ОПК, городские службы, а также некоторые сотрудники финансовых организаций будут работать в штатном режиме.
Правительство Москвы разъяснило правила функционирования организаций и ИП в нерабочий день
© Фото: Alexander Legky Global Look Press
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Правительство Москвы объяснило, как организации и ИП будут функционировать в понедельник 26 июня (день объявлен нерабочим).

«Решения оперативного штаба являются обязательными для исполнения органами власти, организациями, осуществляющими деятельность на территории соответствующего субъекта РФ, гражданами, зарегистрированными по месту жительства и пребывания и находящимися на территории соответствующего субъекта РФ», - цитирует ведомство ТАСС.

В правительстве подчеркнули, что режим рабочего времени для сотрудников определяет работодатель, исходя из действующих трудовых соглашений. Также уточняется, что организации и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере реализации товаров и услуг, сами определяют режим своего функционирования в нерабочие дни.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем с целью минимизации рисков, исключение сделали лишь для работников органов власти, предприятий непрерывного цикла, ОПК и городских служб.

Позднее в Центробанке сообщили, что финансовые организации, несмотря на введение нерабочего дня, должны продолжать выполнять свои ключевые функции в понедельник. При этом они могут сами определить необходимое для этого количество сотрудников.

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