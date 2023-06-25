В Центробанке сообщили, что несмотря на нерабочий день в Москве, торги на Мосбирже в понедельник пройдут в обычном режиме.

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Торги на Московской бирже в понедельник будут проходить в обычном режиме. Об этом сообщили в Центробанке.

«Торги на Московской бирже в понедельник 26.06.2023 осуществляются по режиму обычного рабочего дня», - говорится в посте ЦБ в Telegram-канале.

В ЦБ добавили, что несмотря не введение нерабочего дня в понедельник, финансовые организации должны продолжать выполнять свои ключевые функции. При этом необходимое для этого количество сотрудников они вправе определять самостоятельно.

В связи с чем Банк России будет выполнять все свои задачи в обычном режиме, следует из сообщения. Соответственно отчетность финансовые организации также должны подавать по графику.

Ранее в субботу мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в городе. При этом были введены исключения для органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса и городских служб.