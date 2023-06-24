Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в Москве

Исключение сжелают только для работников органов власти, предприятий непрерывного цикла, ОПК и городских служб.

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник 26 июня нерабочим днем в российской столице.

«В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем - за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб», - пишет он в Telegram-канале.

Он назвал текущую ситуацию сложной и попросил москвичей воздержаться от поездок по городу. Также мэр предупредил, что в отдельных районах может быть перекрыто движение.

Ранее в Москве и Подмосковье ввели режим контртеррористической операции. Эта мера была принята, чтобы пресечь возможные теракты.