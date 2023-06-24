Опубликованы кадры обстановки на улицах Ростова-на-Дону
На кадрах можно заметить большое скопление военной техники и силовиков.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Опубликованы кадры обстановки на улицах Ростова-на-Дону.
Наблюдается большое скопление военной техники и силовиков.
Ранее в Ростове-на-Дону отменили все запланированные на выходные массовые мероприятия. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
До этого глава региона призывал жителей Ростовской области воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать дома.