Губернатор Ростовской области Голубев призвал жителей воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону

Глава региона попросил жителей по возможности не покидать свои дома.

© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей региона воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону. Об этом говорится в сообщении губернатора в Telegram-канале.

«В связи со сложившейся ситуацией прошу воздержаться от поездок в центр города и по возможности не покидать свои дома», - написал он.

Ранее глава Ростовской области призывал жителей сохранять спокойствие и не покидать дома без необходимости. Согласно его словам, правоохранительные органы делают все для поддержания безопасности жителей.

Пресс-секретарь президента России сообщил, что глава государства Владимир Путин круглосуточно получает информацию о принимаемых мерах в связи с попыткой вооруженного мятежа. Российскому лидеру о ситуации информируют Министерство обороны, Федеральная служба безопасности, Министерство внутренних дел и Росгвардия.