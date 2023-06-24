В стране и мире В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия Игнат Далакян Губернатор Ростовской области сообщил об отмене всех запланированных на выходные массовых мероприятий. © Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости Читайте нас на: Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что все запланированные массовые мероприятия на выходные в Ростове-на-Дону отменены. «Принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону», - написал глава региона в своем Telegram-канале. Ранее губернатор Ростовской области призывал жителей региона воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону. Голубев также призвал горожан не покидать по возможности дома. Экспертное мнение и аналитика