В Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия
Губернатор Ростовской области сообщил об отмене всех запланированных на выходные массовых мероприятий.
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что все запланированные массовые мероприятия на выходные в Ростове-на-Дону отменены.
«Принято решение об отмене всех массовых мероприятий, которые были запланированы на выходные в Ростове-на-Дону», - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Ростовской области призывал жителей региона воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону. Голубев также призвал горожан не покидать по возможности дома.