В Белом доме рассказали о состоянии Байдена после падения
По словам представителя Белого дома, «виновником» падения стал мешок с песком на сцене.
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Президент США Джо Байден в порядке после падения на сцене церемонии ВВС США в Колорадо. Об этом заявил директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт.
«Он в порядке. Пока он пожимал руки, на сцене был мешок с песком», - написал Лаболт в Twitter.
Байден упал сцене на церемонии вручения дипломов академии ВВС США. Американский лидер пожал руку курсанта и собирался уйти, однако споткнулся и рухнул на землю. Подняться самому у него не получилось, на помощь пришла охрана, которая поставила президента на ноги.
Предшественник Байдена на посту президента Дональд Трамп назвал инцидент безумием и выразил надежду, что тот не пострадал.