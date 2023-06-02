В Белом доме рассказали о состоянии Байдена после падения

По словам представителя Белого дома, «виновником» падения стал мешок с песком на сцене.

© Фото: Julia Nikhinson - Pool CNP, Consolidated News Photos, GlobalLookPress

Президент США Джо Байден в порядке после падения на сцене церемонии ВВС США в Колорадо. Об этом заявил директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт.

«Он в порядке. Пока он пожимал руки, на сцене был мешок с песком», - написал Лаболт в Twitter.

Байден упал сцене на церемонии вручения дипломов академии ВВС США. Американский лидер пожал руку курсанта и собирался уйти, однако споткнулся и рухнул на землю. Подняться самому у него не получилось, на помощь пришла охрана, которая поставила президента на ноги.

Предшественник Байдена на посту президента Дональд Трамп назвал инцидент безумием и выразил надежду, что тот не пострадал.