«Звезда» показала новые кадры обстановки возле «ЧВК Вагнер Центра» в Петербурге

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На Зольной улице в Санкт-Петербурге, где находится «ЧВК Вагнер Центр», обстановка спокойная. Это видно на кадрах, опубликованных «Звездой».

Ранее издание «Фонтанка» сообщало, что вокруг помещения все тихо. В здании не проводились обыски. У Благовещенского моста, где находится ресторан Пригожина, тоже не заметно ничего необычного.

В Москве после заявлений Пригожина усилили меры безопасности. Все важнейшие объекты и органы государственной власти были взяты под усиленную охрану. По тревоге подняли ОМОН и СОБР Росгвардии.