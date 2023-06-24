«Звезда» показала новые кадры обстановки возле «ЧВК Вагнер Центра» в Петербурге
Возле «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице в Петербурге спокойно.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
На Зольной улице в Санкт-Петербурге, где находится «ЧВК Вагнер Центр», обстановка спокойная. Это видно на кадрах, опубликованных «Звездой».
Ранее издание «Фонтанка» сообщало, что вокруг помещения все тихо. В здании не проводились обыски. У Благовещенского моста, где находится ресторан Пригожина, тоже не заметно ничего необычного.
В Москве после заявлений Пригожина усилили меры безопасности. Все важнейшие объекты и органы государственной власти были взяты под усиленную охрану. По тревоге подняли ОМОН и СОБР Росгвардии.