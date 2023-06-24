Армия ВС РФ наносят удары по готовящимся наступать боевикам на Бахмутском направлении Елизавета Егорова Южная группировка российских войск на Бахмутском направлении поражает противника с помощью авиации и артиллерии. © Фото: Министерство обороны РФ Читайте нас на: Южная группировка войск России атакует украинских националистов с помощью авиации и артиллерии. Об этом сообщило Министерство обороны России. Боевики ВСУ на Бахмутском тактическом направлении воспользовались провокацией Евгения Пригожина и начали сосредотачивать на исходных рубежах подразделения 35-ой бригады морской пехоты, а также 36-ой механизированной бригады. Напомним, что Минобороны опровергло заявления владельца ЧВК «Вагнер» об атаке вооруженных сил России тыловых зон организации. Министерство назвало подобные заявление провокацией, которая является предательством во отношению к российским военным. Ранее стало известно, что против главы ЧВК возбуждено уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Экспертное мнение и аналитика