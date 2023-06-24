В мэрии сообщили, что 26 июня остается нерабочим днем в Москве

Вечером стало известно, что в ходе переговоров между белорусским лидером Александром Лукашенко и руководителем ЧВК «Вагнер» были достигнуты договоренности об остановке движения Пригожина на территории России . Переговоры проходили с согласия президента России Владимира Путина.

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