В мэрии сообщили, что 26 июня остается нерабочим днем в Москве
При этом введенная мера не коснется органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса и городских служб.
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Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщила, что понедельник, 26 июня, остается нерабочим днем, как это объявил ранее глава города Сергей Собянин.
«В рамках озвученной мэром информации понедельник - нерабочий день», - сказала Пенькова ТАСС.
Ранее Сергей Собянин с целью минимизации рисков объявил предстоящий понедельник нерабочим днем и призвал москвичей, по возможности, отказаться от поездок по улицам города.
Вечером стало известно, что в ходе переговоров между белорусским лидером Александром Лукашенко и руководителем ЧВК «Вагнер» были достигнуты договоренности об остановке движения Пригожина на территории России. Переговоры проходили с согласия президента России Владимира Путина.