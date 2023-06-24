Байден обсудил ситуацию в России с лидерами Франции, Британии и Германии

Лидеры США, Франции, Германии и Великобритании обсудили в ходе телефонного звонка ситуацию в России.

© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress

Американский президент Джо Байден обсудил по телефону ситуацию в России с лидерами Франции, Германии и Великобритании. Об этом сообщили в Белыом доме.

«Президент Байден переговорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Лидеры обсудили ситуацию в России», - говорится в пресс-релизе Белого дома.

В Белом доме также выразили непоколебимую поддержку Украине.

Ранее в результате проведенных с согласия президента России Владимира Путина переговоров между главой Белоруссии Александром Лукашенко и Пригожиным было достигнуто соглашение об остановке движения «Вагнера» на территории России - дальнейшая эскалация конфликта недопустима.

По словам главы СВР Сергея Нарышкина, предпринятая попытка по раскачке российского общества и разжигания гражданской войны оказалась провальной.