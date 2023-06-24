В стране и мире Глава СВР Нарышкин заявил, что попытка раскачать российское общество провалилась Вероника Волосунова Глава СВР Нарышкин сообщил, что надежды раскачать российское общество оказались провальными. © Фото: Алексей Никольский, РИА Новости Читайте нас на: Попытка раскачать российское общество провалилась. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «На текущий момент понятно, что попытка раскачать российское общество, разжечь огонь братоубийственной гражданской войны провалилась», - сказал Нарышкин. Ранее глава России Владимир Путин заявил, что все, кто занимался подготовкой вооруженного мятежа, будут наказаны. По словам президента, попытка расколоть общество - это удар спину. В период специальной военной операции, все распри должны быть отброшены в сторону, так как именно сейчас необходимо единство и ответственность всех сил. Экспертное мнение и аналитика