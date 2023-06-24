Глава СВР Нарышкин заявил, что попытка раскачать российское общество провалилась
Глава СВР Нарышкин сообщил, что надежды раскачать российское общество оказались провальными.
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Попытка раскачать российское общество провалилась. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«На текущий момент понятно, что попытка раскачать российское общество, разжечь огонь братоубийственной гражданской войны провалилась», - сказал Нарышкин.
Ранее глава России Владимир Путин заявил, что все, кто занимался подготовкой вооруженного мятежа, будут наказаны. По словам президента, попытка расколоть общество - это удар спину. В период специальной военной операции, все распри должны быть отброшены в сторону, так как именно сейчас необходимо единство и ответственность всех сил.