МО РФ показало кадры уничтожения украинской бронетехники на Южно-Донецком направлении
Российские бойцы уничтожили бронетранспортер управляемой ракетой.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
МО РФ опубликовало кадры уничтожения украинской техники на Южно-Донецком направлении. В рамках выполнения боевых задач экипаж вертолета Ка-52 «Аллигатор» управляемой ракетой поразил бронетранспортер боевиков.
Ранее сообщалось об уничтожении украинского танка экипажем вертолета Ка-52. Минобороны России показало видео удара.
В субботу 24 июня МО РФ заявило об ударах ВКС России высокоточным оружием по центрам радиотехнической разведки украинских националистов. Удар был нанесен ночью.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.