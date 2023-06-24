Армия МО РФ заявило об ударах ВКС России высокоточным оружием по центрам радиотехнической разведки ВСУ Игорь Конашенков уточнил, что атака на позиции противника проводилась сегодня ночью. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Минобороны России рассказало о групповом ударе ВКС России высокоточным оружием по центрам радиотехнической разведки и авиатехнике ВСУ. Как уточнил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, удар был нанесен сегодня ночью. «Воздушно-космическим силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах "Канатово" в Кировоградской области, а также "Днепр"», - отметил Конашенков. Представитель Минобороны отметил факт уничтожения объектов и достижения цели удара. Ранее сообщалось о групповом ракетном ударе по местам хранения иностранного оружия ВСУ. Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика