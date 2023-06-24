МО РФ заявило об ударах ВКС России высокоточным оружием по центрам радиотехнической разведки ВСУ
Игорь Конашенков уточнил, что атака на позиции противника проводилась сегодня ночью.
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Минобороны России рассказало о групповом ударе ВКС России высокоточным оружием по центрам радиотехнической разведки и авиатехнике ВСУ.
Как уточнил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, удар был нанесен сегодня ночью.
«Воздушно-космическим силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах "Канатово" в Кировоградской области, а также "Днепр"», - отметил Конашенков.
Представитель Минобороны отметил факт уничтожения объектов и достижения цели удара.
Ранее сообщалось о групповом ракетном ударе по местам хранения иностранного оружия ВСУ.
Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.