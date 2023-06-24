Опубликованы кадры удара вертолета Ка-52 по украинскому танку на Южно-Донецком направлении
Танк украинских националистов пытался вести огонь по позициям наших войск, однако был своевременно обнаружен и уничтожен.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» нанес удар по украинскому танку на Южно-Донецком направлении. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения вражеской техники.
Экипаж Ка-52 нанес поражение управляемой ракетой. В результате удара украинский танк был подбит.
Ранее МО РФ сообщило об уничтожении склада с ракетами Storm Shadow в Хмельницкой области. Он находился в районе населенного пункта Староконстантинов.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.