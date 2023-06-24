Воронежский губернатор Гусев сообщил, что выход нефтебазы из строя никак не повлияет на регион
Пожар на нефтебазе в Воронеже не вызовет дефицит топлива в регионе. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Уверяю, выход из строя нефтебазы на ул. Димитрова никак не повлияет на обеспечение топливом в регионе», - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Гусев добавил, что пожар произошел из-за разгерметизации пятитонного резервуара с нефтепродуктами. На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники. По предварительным, данным пострадавших нет.
«Тушение пожара идет в штатном режиме. На место прибыл пожарный поезд», - заключил глава Воронежской области.
Гусев обратился к автомобилистам с призывом не создавать панику и ажиотаж на АЗС.
Сегодня утром движение на М-4 «Дон» закрыли в Воронежской области. По словам корреспондента «Звезды», обстановка на трассе спокойная.