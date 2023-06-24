Движение на М-4 «Дон» закрыли в Воронежской области
Закрыт для движения транспорта участок с 464 по 777 км.
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Движение по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области закрыто. Об этом сообщил воронежский губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, ограничения затронули участок с 464 по 777 км федеральной трассы.
Ограничительные меры приняты также в Тульской области, где по распоряжению губернатора Алексея Дюмина ограничили транзитный проезд со стороны Московской и Липецкой областей.
Ранее сообщалось об обращении МО РФ к бойцам штурмовых отрядов «ЧВК «Вагнер».