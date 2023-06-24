Корреспондент «Звезды» показала обстановку на трассе М-4 из Воронежа в направлении Подмосковья

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На федеральной трассе М-4 «Дон» в Воронежской области обстановка спокойная, ряд участков дороги перекрыты грузовой техникой. Корреспондент «Звезды» показала, что происходит сейчас на трассе.

Ситуация в регионе спокойная, машин ГИБДД на дорогах нет. Выезд на трассу со стороны аэропорта перекрыт силовиками и грузовой цистерной. Несмотря на выходной, парковка крупнейшего в области торгового центра практически безлюдна.

На одном из участков трассы образовалась пробка из большого скопления фур и легковых автомобилей - всех разворачивают обратно в город.

Ранее сообщалось о закрытии движения на участке с 464 по 777 км федеральной трассы М-4 «Дон» в Воронежской области.



