В стране и мире Патриарх Кирилл призвал одуматься тех, кто готов направить оружие против своих собратьев Игнат Далакян Патриарх Кирилл отметил, что любая попытка посеять рознь внутри страны не имеет никаких оправданий. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал одуматься тех, кто готов направить оружие против своих собратьев. «Любая попытка посеять рознь внутри страны есть величайшее преступление, которое не имеет никаких оправданий», - говорится на сайте РПЦ. Глава РПЦ призвал хранить единство и поддержал усилия президента Российской Федерации по недопущению смуты. Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением. Он отметил, что любые распри нужно отбросить в период специальной военной операции и назвал ударом в спину попытку расколоть общество. Экспертное мнение и аналитика