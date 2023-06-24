Патриарх Кирилл призвал одуматься тех, кто готов направить оружие против своих собратьев
Патриарх Кирилл отметил, что любая попытка посеять рознь внутри страны не имеет никаких оправданий.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал одуматься тех, кто готов направить оружие против своих собратьев.
«Любая попытка посеять рознь внутри страны есть величайшее преступление, которое не имеет никаких оправданий», - говорится на сайте РПЦ.
Глава РПЦ призвал хранить единство и поддержал усилия президента Российской Федерации по недопущению смуты.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением. Он отметил, что любые распри нужно отбросить в период специальной военной операции и назвал ударом в спину попытку расколоть общество.