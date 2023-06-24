Путин заявил, что готовившие вооруженный мятеж понесут неминуемое наказание

Президент РФ отметил, что те, кто встал на путь предательства ответят и перед законом и перед российским народом.

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Президент России Владимир Путин заявил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание.

«Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание», - сказал Владимир Путин.

Глава государства отметил, что они ответят и перед законом и перед российским народом.

Владимир Путин также заявил, что в период спецоперации нужно отбросить любые распри. Он назвал ударом в спину попытку расколоть общество.