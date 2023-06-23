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Специалист Бахтин рассказал о сроках восстановления моста между Крымом и Херсонской областью

Марина Крижановская
01:55 23.06.2023
Удар по сооружению был нанесен британскими ракетами Storm Shadow утром 22 июня, повреждено покрытие моста.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: SALDO_VGA Telegram
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Говоря о том, как скоро можно будет восстановить данный мост, соединяющий Крым с Херсонской областью, отмечено, что на это уйдет несколько дней и многое зависит от сопутствующих факторов. В беседе со «Звездой» декан факультета «Мосты и тоннели» Сибирского государственного университета путей сообщения Сергей Бахтин поделился своим видением процесса восстановления.

После нанесенного украинскими националистами ракетного удара по мосту в Херсоне данное сооружение значительно пострадало. Так, одна ракета насквозь пробила проезжую часть, другая упала около моста, оставив на берегу воронку. Остальные повреждения менее значительны.

«Какую технику туда можно привлечь, какое количество людей. Но, в принципе, мост железобетонный и он имеет примерно пять-шесть балок в поперечном сечении, и по сути речь идет о замене одной-двух балок, которые пострадали. Поэтому примерно где-то несколько дней уйдет на обследование этих балок и потом будет зависеть от техники, которую можно туда привлечь», - сообщил профессор вуза.

Декан Бахтин обратил внимание на то, что там мелководье, а это означает, что нельзя будет применять доставляемую по глубокой воде технику. Вместе с тем и нельзя использовать и ту, что может быть доставлена по суше. По его мнению, придется делать «какие-то временные мостики».

«Но я думаю, что не очень большое время нужно для восстановления этого пролетного строения», добавил он.

Специалист отметил, что нужно обследование поврежденного сооружения, «посмотреть все соседние элементы, проверить их», но испытание делать не нужно - достаточно будет визуального или приборного осмотра.

Напомним, утром 22 июня украинские боевики нанесли удар по мостам на границе Херсонской области и Крыма. Власти Херсонской области заявили, что удары наносились британскими ракетами Storm Shadow.

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