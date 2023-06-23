МО РФ показало работу снайперов в ходе боя за овладение опорным пунктом

Снайперы Западного военного округа скрытно уничтожают особо важные цели, живую силу противника, поддерживая наступление мотострелковых и танковых подразделений.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Снайперы Западного военного округа продолжают выполнять свои задачи на передовой, в зоне спецоперации. Кадры боевой работы в ходе боя за овладение опорным пунктом показало Минобороны России.

В описании к видео сказано, что снайперы ведут огонь по целям на дальностях, превышающих километр. Военнослужащие достойно выполняют задачи, несмотря на сложный рельеф местности, минные заграждения и непрекращающиеся обстрелы. Бойцы используют современные прицелы, которые в разы помогают увеличить эффективность стрельбы.

Также Минобороны показало кадры стрельбы из «Гиацинта-Б» на Запорожском направлении. В ролике показана подготовка, процесс заряжания орудия и сама стрельба.

Ранее в сюжете «Звезды» российские снайперы рассказали о тонкостях боевой работы на передовой в ДНР.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.