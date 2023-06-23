МО РФ показало работу снайперов в ходе боя за овладение опорным пунктом
Снайперы Западного военного округа продолжают выполнять свои задачи на передовой, в зоне спецоперации. Кадры боевой работы в ходе боя за овладение опорным пунктом показало Минобороны России.
В описании к видео сказано, что снайперы ведут огонь по целям на дальностях, превышающих километр. Военнослужащие достойно выполняют задачи, несмотря на сложный рельеф местности, минные заграждения и непрекращающиеся обстрелы. Бойцы используют современные прицелы, которые в разы помогают увеличить эффективность стрельбы.
Также Минобороны показало кадры стрельбы из «Гиацинта-Б» на Запорожском направлении. В ролике показана подготовка, процесс заряжания орудия и сама стрельба.
Ранее в сюжете «Звезды» российские снайперы рассказали о тонкостях боевой работы на передовой в ДНР.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.