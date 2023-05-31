Российские снайперы рассказали о тонкостях боевой работы на передовой в ДНР

Наблюдать за противником, искать цель приходится в непростых условиях. При работе в паре часто один наблюдает, второй стреляет.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На работу в Марьинке снайперы добираются короткими перебежками от подвала к подвалу. Противник знает, какой урон может нанести, например, винтовка СВД в умелых руках, поэтому важно думать о безопасности.

Снайперская пара бойцов с позывными Альфа и Бета на специальной военной операции получает первый боевой опыт. Бойцы отмечают, что главное - практика в поле. Бета рассказывает, почему идет работа парами.

«Один наблюдатель, второй стреляет. То есть я могу корректировать его. Он может стрелять. Мы можем пролежать там два-три часа, пять часов», - говорит Бета.

Снайперы учат тонкостям. Они говорят, что для того, чтобы не замерзнуть, можно приклеить химические грелки к сердцу и печени. Это усилит кровообращение. Бета рассеивает еще один киношный миф о снайперах. Он старается думать не о том, сколько врагов поразил, а о том, сколько жизней удалось спасти, расчищая путь нашей пехоте.

Ранее Минобороны России показало боевую работу расчетов РСЗО «Град» Западного военного округа на Купянском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.