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Российские снайперы рассказали о тонкостях боевой работы на передовой в ДНР

Владислав Кустов
18:37 31.05.2023
Наблюдать за противником, искать цель приходится в непростых условиях. При работе в паре часто один наблюдает, второй стреляет.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На работу в Марьинке снайперы добираются короткими перебежками от подвала к подвалу. Противник знает, какой урон может нанести, например, винтовка СВД в умелых руках, поэтому важно думать о безопасности.

Снайперская пара бойцов с позывными Альфа и Бета на специальной военной операции получает первый боевой опыт. Бойцы отмечают, что главное - практика в поле. Бета рассказывает, почему идет работа парами.

«Один наблюдатель, второй стреляет. То есть я могу корректировать его. Он может стрелять. Мы можем пролежать там два-три часа, пять часов», - говорит Бета.

Снайперы учат тонкостям. Они говорят, что для того, чтобы не замерзнуть, можно приклеить химические грелки к сердцу и печени. Это усилит кровообращение. Бета рассеивает еще один киношный миф о снайперах. Он старается думать не о том, сколько врагов поразил, а о том, сколько жизней удалось спасти, расчищая путь нашей пехоте.

Ранее Минобороны России показало боевую работу расчетов РСЗО «Град» Западного военного округа на Купянском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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