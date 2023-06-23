Делегация от МГУ посетила мемориал, посвященный боям в Ельне

Также студенты, аспиранты, сотрудники и творческие коллективы МГУ посетили мемориал в деревне Уварово.

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Делегация от МГУ под руководством ректора академика Виктора Антоновича Садовничего посетила мемориальные места в городе Ельня и деревне Уварово в Смоленской области.

Бои под Ельней стали ключевыми в 1941 году - Смоленское сражение, частью которого они являлись, окончательно похоронило операцию «Барбаросса», не дав немцам реализовать предусмотренные в ней темпы и захватить СССР.

«Очень важно не забывать, чтобы извлекать уроки. Сегодня абсолютно по-иному звучат события, происходившие много-много лет назад. Мы побеждали всегда, и мы победим в дальнейшем. И эта преемственность поколений, она никогда не должна в России заканчиваться», - заявила телеведущая нашего канала Ирина Лосик, по совместительству аспирант МГУ.

Ранее сообщалось, что в Финском заливе нашли немецкую плавучую батарею времен войны - ее в 1943 году потопил советский гидросамолет.

Также на дне залива были обнаружены миноносцы проекта «Циклон» российского императорского флота.