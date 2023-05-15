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Специалисты РГО нашли на дне Балтики миноносцы проекта «Циклон»

Павел Кутаренко
10:42 15.05.2023
Судьба этих кораблей, которые, по некоторым данным, были проданы финнам на металлолом, была неизвестна до сих пор.
© Видео: ТРК «Звезда», Русское географическое общество © Фото: ТРК «Звезда», Русское географическое общество
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На Балтике - полный штиль, ни волны, ни ветра - идеальные условия для работы водолазов Центра подводных исследований Русского географического общества.

В помощь водолазам отправляется телеуправляемый подводный аппарат, который может работать на глубинах до одного километра, но сегодня задача попроще - глубина всего 35 метров максимум.

Видимость под водой отличная - до 7 метров. Постепенно проявляются очертания корпуса корабля с застывшими винтами - на палубе 2 торпедных аппарата, стремительный силуэт - что больше 100 лет покоится на дне Финского залива. Найден миноносец Российского императорского флота.

«Есть чувство прошедшего былого величия. То есть понимая, как это когда-то выглядело, угадывая обводы, габариты, невольно в воображении рисуешь статный, быстроходный, агрессивный корабль», - сказал исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин.

Десять малых миноносцев проекта «Циклон» построили в Петербурге в начале двадцатого века. Они были самыми быстроходными кораблями своего класса - служили в конвое яхты императора, а когда началась Первая мировая - воевали на Балтике. После революции несколько кораблей остались в Финляндии - и уже в составе финского флота вместе с английской эскадрой выступили против молодой советской республики. Но повоевать против России им не позволила суровая зима 1919-го года - сразу 3 миноносца затерло льдами.

«Был караван 15 кораблей, 15 вымпелов и только один ледокол небольшой, который не справился с проводкой каравана. Выйдя, как мы идем из пролива Бьеркезунд, они здесь попали в лед. Один утонул за 7 часов, другой - за 12, а третий - за сутки», - рассказал советник по науке Центра подводных исследований РГО Андрей Лукошков.

Судьба этих кораблей была неизвестна до сих пор. По некоторым данным, их якобы продали финнам на металлолом. Но все 3 лежат на дне недалеко друг от друга. Найти сразу три корабля времен Первой мировой войны - большая удача. Тем более, еще десяток лет - и от них мало бы что осталось.

Штурвал стоял в рубке миноносца, он очень тяжелый, сделан из латуни и сохранность его практически идеальная. Для сравнения - один из стальных фрагментов корпуса толщиной 3-4 мм. Финский залив оказался беспощаден к нему, металл крошится в руках.

Специалистам Центра подводных исследований Русского географического общества уже удалось поднять со дна несколько уникальных артефактов - от фарфоровых чайников до приборов и фонарей.

«Это фонарь был масляный или керосиновый - пока сложно сказать, поскольку пока его не разбирали, он в очень плохом состоянии - там ил внутри с водой - там ил, он тонкостенный, он очень легко рассыпаться может», - заявил подводный археолог Центра подводных исследований РГО Роман Прохоров.

Все эти предметы ждет тщательная реставрация, после которой они станут экспонатами музейных коллекций. Хотя этот машинный телеграф, на котором и сейчас хорошо читаются команды «Товсь» и «Полный ход», даже после 100 лет на дне смотрится достойно.

Ранее недалеко от южного побережья полуострова Рыбачий в Баренцевом море были найдены останки первого судна исследовательского флота Советского Союза «Персей». Его обнаружили в ходе экспедиции «Помни войну» Северного флота и Русского географического общества. Судно потопили немецко-фашистские захватчики в начале Великой Отечественной войны - вражеская авиация нанесла по нему удар после доставки военных грузов на полуостров.

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